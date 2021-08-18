الرى تعقد المؤتمر الأول لتنفيذ مشروع التحول للرى الحديث فى قنا والأقصر

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة الموارد المائية والرى، اليوم الأربعاء، المؤتمر الأول الموسع لمحافظتى قنا والأقصر، بشأن تنفيذ مشروع تأهيل المساقى والتحول للرى الحديث، وذلك فى إطار خطة الوزارة للحفاظ على المياه وترشيد إستخدامها من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات المشتركة بين وزارتى الرى والزراعة وممثلى البنوك الوطنية (الأهلى والزراعى) بشأن تأهيل المساقى والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث.





وصرح الدكتور عبد العاطى أن المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى، يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضى القديمة من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث خلال 3 سنوات، وذلك فى إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث وإستخدام تطبيقات الرى الذكى فى الأراضى الزراعية، بهدف ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.



وأضاف عبدالعاطى، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الرى والزراعة والمالية والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى الخاصة من خلال تأهيل المساقى وإستخدام نظم الرى الحديث، مشيراً إلى أنه قد تم حتى الآن طرح عدد (15) عقد بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالى عدد (557) مسقى بتكلفة 643 مليون جنيه بأطوال 462 كيلومتر وتم نهو التنفيذ فى 8.50 كيلومتر وجارى العمل فى باقى الأطوال.

وعرض ممثلا وزارتى الرى والزراعة، خلال المؤتمر، التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، وعرض السياسة المائية التى وضعتها الدولة لمجابهة تلك التحديات من خلال نهج يتبنى تنفيذ العديد من المشروعات القومية على نطاق واسع وبمعدلات غير مسبوقة والتى تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى لكافة المزارعين، كما تم خلال المؤتمر عرض بعض الممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الرى بأراضيهم لنظم الرى الحديث وما نتج عن ذلك من ترشيد فى استخدام المياه وزيادة الانتاجية وتوفير تكاليف الاسمدة والعمالة والطاقة، وقامت الادارة المركزية للتوجيه المائى بعرض الملامح الرئيسية لبرنامج وخطة العمل للبدء الفورى فى تفعيل القرار الوزارى المشترك بين وزارتى الرى والزراعة، وتشجيع المزارعين على تنفيذ منظومة الرى الحديث وتأهيل المساقى وذلك من خلال تفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمى المياه.

واختتمت فعاليات المؤتمر بالاتفاق على قيام الجمعيات الزراعية بتجميع موافقة جميع المزارعين فى زمامها على تأهيل المساقى وتنفيذ الرى الحديث، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة على مستوى المحافظة من زمامات وأطوال المساقى وأسماء المنتفعين الحائزين للاراضى الواقعة بزمام الترعة ومساقيها، وعقد اجتماعات اسبوعية للروابط والجمعيات الزراعية على مستوى كل هندسة وإعداد كافة المستندات اللازمة للتمويل والبدء فى تنفيذ تأهيل المساقى والرى الحديث بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ، وعقد العديد من الورش والندوات المعنية برفع وعى كافة المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة فى تحديث منظومة الرى والتعاون خلال المراحل المختلفة لتحقيق المستهدف من تنفيذ هذه المنظومة على مستوى المحافظة.

شارك فى المؤتمر المهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لإدارة شئون المياه والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور مؤمن الشرقاوى رئيس الادارة المركزية للتوجيه المائى بوزارة الرى والمهندس صبرى ابو شامة رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بقنا والسادة وكيلى وزارة الزراعة بمحافظتى قنا والأقصر والسادة مديرو عموم الرى والتطوير والتوجيه المائى والتعاون الزراعى وممثلو البنوك ورؤساء مجالس ادارة الجمعيات الزراعية ورؤساء مجالس ادارات روابط مستخدمى المياه ومديرى هندسات الرى وفريق عمل التوجيه المائى بوزارة الرى.