/645855/الاتحاد-العربي-للرياضة-الجامعية-يكرم-الفائزين-بالميداليات-في-أولمبياد-طوكيو

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل التكريم:

و ذكر سعادة الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد أن هذا القرار تم اتخاذه بالإجماع خلال الاجتماع الخامس للمكتب التنفيذي للاتحاد عبر تقنية الاتصال المرئي" زووم" أمس.

وأوضح الحساني ان هذا التكريم يأتي للتأكيد على الدور الريادي للاتحاد العربي في تحقيق النهضة الرياضية في الجامعات العربية، ودعمها بكل الوسائل الممكنة لتنعكس ايجاباً على تطوير مستوى الرياضة العربية بشكل عام، ولتشكل حافزاً للرياضيين العرب من طلبة الجامعات على تحقيق المزيد من الانجازات في البطولات والدورات العالمية.

و جاء فوز عدد من طلبة الجامعات العربية الرياضيين والرياضيات ممن كان لهم شرف تمثيل بلدانهم في الدورة للتأكيد على العلاقة بين التميز الأكاديمي والتميز الرياضي، وبنظرة سريعة على المستوى الأكاديمي للاعبين واللاعبات من أصحاب الإنجازات يتبين أن معظمهم من طلبة الكليات العلمية، وكليات النخبة التي تحتاج الى بذل جهد كبير للحصول على التفوق العلمي، وهي الإشارات والدلائل التي ترسخ نتائج الكثير من الدراسات العلمية التي أعدت في هذا الشأن عن العلاقة الوثيقة بين التميز الاكاديمي والرياضي، وذلك من خلال التنظيم الجيد للوقت والجهد المبذول.

وهنأ الدكتور الحساني اللاعبين واللاعبات العرب من أصحاب الإنجازات على تميزهم وتشريفهم لبلادهم في أكبر معترك رياضي دولي يقام كل 4 سنوات وهو الدورة الأوليمبية، مؤكدا ان الاتحاد العربي سوف يحرص على تكريم الأبطال من طلبة الجامعات العربية على هامش إحدى نشاطاته المقبلة.

وفي هذا السياق ثمن الدكتور محمد صبحي حسانين النائب الاول لرئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية والخبير الرياضي والاكاديمي هذا التوجه من قبل الاتحاد العربي ، مؤكدا انه يدعو كل الرياضيين للاقتداء بهؤلاء النجوم، ويفتح يفتح المجال امام العديد من الطلبة لإظهار مواهبهم الرياضية، وتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة المستويات.

بدأت وفود منتخبات آسيا في الوصول إلى دبي اعتبارا من مساء أمس للمشاركة في البطولة الآسيوية للشباب والناشئين التي ستقام بفندق لو مريديان المطار دبي خلال الفترة من 19 إلى 31 أغسطس الجاري بمشاركة أكثر من 350 لاعبا ولاعبة من 17 دولة.