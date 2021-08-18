/645854/بدء-وصول-المنتخبات-المشاركة-في-بطولة-آسيا-للملاكمة-بدبي-تفاصيل

بدأت وفود منتخبات آسيا في الوصول إلى دبي اعتبارا من مساء أمس للمشاركة في البطولة الآسيوية للشباب والناشئين التي ستقام بفندق لو مريديان المطار دبي خلال الفترة من 19 إلى 31 أغسطس الجاري بمشاركة أكثر من 350 لاعبا ولاعبة من 17 دولة.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل البطولة:

وأكد سعادة أنس العتيبة نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة أن البطولة ستكون الأكبر والأضخم والأعلى جوائز في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، مشيرا إلى أن التجهيزات تسير على قدم وساق لاستضافة الحدث بالتعاون مع شركاء التميز من الجهات المعنية وعلى رأسهم الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، ومجلس دبي الرياضي، ومطار دبي، والجهات الصحية.

وأوضح العتيبة أن جوائز البطولة تصل إلى 600 ألف دولار أمريكي وهي الأعلى التي سيتم منحها لتلك الفئة، لتمثل نقلة نوعية هائلة في منافسات الملاكمة بآسيا، وتجسد مدى اهتمام الاتحاد القاري بالأجيال الجديدة لدعم وتطوير اللعبة.

ورحب نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة بوفود المنتخبات المشاركة متمنيا لها النجاح والتوفيق، مشيرا إلى أن البطولة ستقام في ظروف عالمية صعبة بسبب جائحة كورونا، وأن استضافة دولة الإمارات للمنافسات يعكس النجاح الكبير الذي حققته في التصدي للجائحة، والبنية التحتية المميزة القادرة على استضافة كبري الأحداث الرياضية.

وقال " نحن مقبلون على نسخة استثنائية للبطولة وأدعو المشاركين من ملاكمات وملاكمين وأجهزة فنية وإدارية، للتقيد بالإجراءات الاحترازية، وتطبيقها بدقة للوصول لأفضل درجات النجاح، مقدما الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة المنظمة وفريق العمل على جهودهم الكبيرة من أجل الخروج بالحدث في أبهى صورة " .

إلى ذلك عقد حسن الحمادي أمين السر العام لاتحاد الإمارات للملاكمة مدير البطولة اجتماعا اليوم مع مارينا ني المندوبة الفنية للاتحاد الدولي للملاكمة بدبي، حيث اطلعها على آخر الاستعدادات الخاصة بالبطولة.

كما استعرض اللقاء الضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها ضمن البروتوكول الطبي المعتمد للبطولة، إلى جانب جدول المنافسات حيث أكد الطرفان على ضرورة الالتزام بها .

وأشادت مارينا خلال جولة تفقدية لكافة مرافق البطولة بالتجهيزات، مؤكدة أنها على ثقة من نجاح البطولة، خصوصا بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة الماضية للرجال والسيدات التي أقيمت في نفس المكان خلال شهر مايو الماضي.

بدوره كشف مسؤول الاعلام والمتحدث الرسمي في البطولة عبد الله الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة أن البطولة ستقام بدون جمهور، وأن الحضور سيقتصر على أعضاء البعثات المشاركة، تطبيقا للإجراءات الاحترازية المعتمدة، لافتا إلى أن حفل الافتتاح الرسمي سيقام في الثامنة من مساء غدا الخميس.