/645852/تعرف-على-موعد-مباراة-ليفربول-القادمة-في-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق ليفربول الإنجليزي مباراته القادمة”السبت” المقبل أمام فريق بيرنلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 1:30 ظهراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

محمد صلاح يحاول بقوة الدخول سريعا في ترتيب الهدافين للدوري الإنجليزي هذا الموسم خاصة وأنه سجل هدفا وحيدا أمام نوريتش ستيي السبت الماضي، وبرونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، سجل ثلاثة أهداف دفعة واحدة أمام فريق ليدز يونايتد.

افتتح محمد صلاح افتتح أهدافه في الدوري الجديد بعدما سجل صاروخا في شباك نوريتش سيتي عند الدقيقة 73. وسجل محمد صلاح هدفه رقم 96 في الدوري الإنجليزي والـ 126 بقميص الريد في كافة المسابقات الأوروبية والمحلية بالدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

نجح ليفربول في تسجيل الهدف الثاني في المباراة عن طريق روبيرتو فيرمينيو، في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة، ليؤكد على نتيجة المباراة، بعد محاولة ومباغته من السنغالي ساديو مانى، لتصتدم بالدفاع وتصل لصلاح ويمررها لفيرمينيو بأرضية زاحفة على الطرف الأخر من الملعب.

ضرب ديجو جوتا بالهدف الأول له في ااول مباراة لفريقة في انطلاقة بطولة الدوري الإنجليزي الممتازن في شباك نوريتش سيتي، لتكون أول بدايته أهدافة في موسم 2021 /2022 في شباك نوريتش.

تشكيل ليفربول أمام نوريتش سيتي

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس

خط الوسط: تشامبرلين، ميلنز، كيتا

خط الهجوم: صلاح، جوتا، ماني.

كشف يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول لإنجليزي، ملف تجديد عقد جودران هندرسون مع الفريق ويمتلك جوردان هندرسون صاحب الـ 31 عاماً، بعقد مع ليفربول يمتد حتي يونيو 2023.

وكشفت تقارير صحيفة "ذا أتلتيك"البريطانية، فإن جوردان هندرسون نجم خط وسط ليفربول أجري مفاوضات ناجحة مع إدارة النادي لتجديد عقده لمدة 3 سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي، وفقاً للمباريات التي يخوضها مع الفريق.

ويستعد فريق ليفربول لمباراته المقبلة أمام فريق بيرنيلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

خسر نادي بيرنلي في المباراة الأولى من الموسم الجديد في البريميرليج له من برايتون بهدفين لهدف، ليستقر في المركز الـ14 دون رصيد من النقاط.

ويسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إلى التأكد من جاهزية لاعبيه قبل خوض الموسم الجديد في البريميرليج الذي ينطلق الجمعة المقبل.

وخاض ليفربول خلال استعداداته للموسم الجديد حتى الآن 7 مباريات ودية، حيث تعادل مع إنسبروك النمساوي 1-1 في مباراة لمدة 30 دقيقة، وتعادل بنفس النتيجة مع شتوتجارت الألماني في لقاء لمدة نصف ساعة أيضا.