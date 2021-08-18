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2 جنيه انخفاض فى اسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 844

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سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء  انخفاضاً، ووصلت قيمة الانخفاض إلى 2 جنيهاً، بعد حالة من الاستقرار خلال تعاملات الاسبوع الماضي ، والسبب وراء ذلك هو تأثر أسعار الذهب في مصر بسعر المعدن الأصفر في بورصة الذهب العالمية، والتي تتأثر  بسعر الدولار في البورصة العالمية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اسعار الذهب اليوم 

اسعار الذهب اليوم 

يختلف سعر جرام الذهب فى محلالت الصاغة من محل لآخر ، وباختلاف المصنعية من محل لاآخر ومن عيار لآخر  وعادةً ما تتراوح قيمة المصنعية ما بين 24 و60 جنيهاً.

وصل  سعر الجرام عيار 24    907 إلى 910

وبلغ الجرام  عيار 22    832 إلى 834

وسجل الجرام عيار 21    794 إلى 796

ووصل سعر الجرام عيار 18    681 إلى 682

وبلغ سعر الجرام عيار 14    529 إلى 531

ووصل سعر الجرام عيار 12    454 إلى 455

بينما وصل سعر  الاونصة    28,221 إلى 28,292، وسعر  الجنيه الذهب    6,352 إلى 6,368

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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