/645851/استقرار-فى-اسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم-الاربعاء

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء استقرار ، حيث تراوحت أسعار الطماطم بين 2 إلى 3.9 جنيه للكيلو، والبطاطس بين 3 إلى 6 جنيهات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اسعار الخضروات والفاكهة فى الاسواق اليوم

اسعار الخضروات اليوم

وبلغ سعر الطماطم إلى 3.9 جنيه ، والبطاطس إلى 6 جنيهات ، والبصل إلى 3 جنيهات، ووصل سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات، والجزر 5.5 جنيه ، أما الفاصوليا فسجلت 17 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

كما بلغ سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3 جنيهات ، والرومي بـ 2.25جنيه ، والأبيض بـ 2.25جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 3.5 جنيه، والألوان بـ 6 جنيهات للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3 جنيهات.

ووصل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 5.5 جنيه، والبلدي 5 جنيهات،بينما ترواحت اسعار البامية للكيلو منها إلى 8 جنيهات، والثوم بـ 22 جنيها، واللفت بـ2 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الخس إلى 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء

بلغ سعر كيلو البرتقال الصيفي إلى 5 جنيهات، والجريب فروت إلى 9 جنيهات والليمون البلدي بـ 7 جنيهات، بينما سجل سعر التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب البناتي الأصفر إلى 9 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 9 جنيهات للكيلو، ووصل سعر بلح سلمى إلى 20 جنيها للكيلو، والبلح البارحي إلى 25جنيها، فيما وصل سعر كيلو التين البرشومي إلى 12جنيها، والجوافة إلى 10جنيهات للكيلو، وسجل الرمان 11جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 6 جنيهات، وتراوحت أسعار المانجو بين 9 و65 جنيها للأنواع المختلفة.

ووصل سعر البطيخ من وزن 6:8 كيلو بـ 28 جنيها كأعلى سعر ، ومن وزن 4:6 بـ18 جنيها ، كما بلغ الخوخ المستورد إلى 20 جنيها للكيلو، بينما وصل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى الخشابي بلغت إلى 15 جنيها للكيلو، وكمثرى الثلاجة بـ18 جنيها، ووصل الاناناس إلى 35جنيها للكيلو، والكيوي إلى26 جنيها للكيلو.