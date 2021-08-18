إقلاع رحلة فرنسية ثانية من مطار كابول في إطار عمليات الإجلاء

أقلعت طائرة فرنسية جديدة تقل أشخاصا تم إجلاؤهم من أفغانستان من كابول ليل الثلاثاء الأربعاء متوجهة إلى أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، كما أعلن شهود عيان في المطار.

وكانت فرنسا أجلت الثلاثاء 41 فرنسيا وأجنبيا من كابول عبر جسر جوي أقامته باريس بعد استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان الأحد.

ووصل هؤلاء الاشخاص الذين أقلتهم طائرة تابعة للجيش الفرنسي، حوالي الساعة 17,30 (15,30 ت ج) إلى مطار رواسي شارل ديجول الباريسي بعد توقف في أبوظبي.

وقال مصدر في وزارة القوات المسلحة، إن هذه الطائرة كانت تقل أيضا نحو ستين عسكريا فرنسيا عائدين من عمليات خارجية.

وطُلب من جميع الركاب الخضوع لفحوص كوفيد-19 وفحوص طبية عند الوصول.

ومن المقرر تنظيم رحلات أخرى في الساعات والأيام المقبلة لإجلاء جميع الرعايا الفرنسيين.

وترفض السلطات في هذه المرحلة الإشارة إلى عدد الأشخاص في فرنسا الذين سيخرجون في إطار هذه العملية التي تحمل اسم “أباجان”. وهي تخصص طائرتين من سلاح الجو للرحلة بين كابول وأبوظبي، وطائرتين أخريين للرحلات بين الإمارات وفرنسا.