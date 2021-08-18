عقد المؤتمر الأول الموسع لمحافظتي قنا والأقصر بشأن تنفيذ مشروع تأهيل المساقي...

- عبد العاطى : المشروع يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات

- طرح عدد (٥٥٧) مسقي بتكلفة ٦٤٣ مليون جنيه بأطوال ٤٦٢ كيلومتر بعدد (٦) محافظات

فى إطار خطة وزارة الموارد المائية والرى الرامية للحفاظ على المياه وترشيد إستخدامها ، وفي ضوء توجيهات الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بعقد سلسلة من المؤتمرات المشتركة بين وزارتى الرى والزراعة وممثلي البنوك الوطنية (الأهلي والزراعي) بشأن تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر الى الري الحديث .. تم عقد المؤتمر الأول الموسع لمحافظتي قنا والأقصر ، وذلك بحضور السيد المهندس/ محمود السعدي مستشار الوزارة لإدارة شئون المياه والسيد الدكتور/ حازم عمر نائب محافظ قنا والسيد الدكتور/ مؤمن الشرقاوي رئيس الادارة المركزية للتوجيه المائي بوزارة الرى والسيد المهندس/ صبري ابو شامة رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بقنا والسادة وكيلى وزارة الزراعة بمحافظتى قنا والأقصر والسادة مديرو عموم الري والتطوير والتوجيه المائى والتعاون الزراعي وممثلو البنوك ورؤساء مجالس ادارة الجمعيات الزراعية ورؤساء مجالس ادارات روابط مستخدمي المياه ومديري هندسات الري وفريق عمل التوجيه المائي بوزارة الرى.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى ، يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات ، وذلك في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث وإستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية ، بهدف ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث ، مشيراً إلى أنه قد تم حتى الآن طرح عدد (١٥) عقد بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالي عدد (٥٥٧) مسقي بتكلفة ٦٤٣ مليون جنيه بأطوال ٤٦٢ كيلومتر وتم نهو التنفيذ في ٨.٥٠ كيلومتر وجارى العمل في باقى الأطوال.

وخلال المؤتمر .. قام السادة ممثلى وزارتي الري والزراعة بعرض التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر ، وعرض السياسة المائية التي وضعتها الدولة لمجابهة تلك التحديات من خلال نهج يتبنى تنفيذ العديد من المشروعات القومية على نطاق واسع وبمعدلات غير مسبوقة والتي تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكافة المزارعين ، كما تم خلال المؤتمر عرض بعض الممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الري بأراضيهم لنظم الري الحديث وما نتج عن ذلك من ترشيد في استخدام المياه وزيادة الانتاجية وتوفير تكاليف الاسمدة والعمالة والطاقة ، وقامت الادارة المركزية للتوجيه المائي بعرض الملامح الرئيسية لبرنامج وخطة العمل للبدء الفوري في تفعيل القرار الوزاري المشترك بين وزارتى الرى والزراعة ، وتشجيع المزارعين على تنفيذ منظومة الرى الحديث وتأهيل المساقي وذلك من خلال تفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه.

وإختتمت فعاليات المؤتمر بالاتفاق على قيام الجمعيات الزراعية بتجميع موافقة جميع المزارعين فى زمامها على تأهيل المساقى وتنفيذ الرى الحديث ، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة على مستوى المحافظة من زمامات وأطوال المساقي وأسماء المنتفعين الحائزين للاراضي الواقعة بزمام الترعة ومساقيها ، وعقد اجتماعات اسبوعية للروابط والجمعيات الزراعية على مستوى كل هندسة وإعداد كافة المستندات اللازمة للتمويل والبدء في تنفيذ تأهيل المساقي والري الحديث بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ، وعقد العديد من الورش والندوات المعنية برفع وعي كافة المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري والتعاون خلال المراحل المختلفة لتحقيق المستهدف من تنفيذ هذه المنظومة على مستوى المحافظة.