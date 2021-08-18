أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021.

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يشهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مهرجان العلمين الرياضى، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة والرياضيين، ويتضمن المهرجان ماراثون دراجات من أمام مقر مجلس الوزراء لفندق الماسة ومهرجانا للألعاب الرياضية على شاطئ العلمين ومهرجانا للألعاب البحرية على بحيرة العلمين، بالإضافة لعقد مؤتمر صحفى للإعلان عن الكود الخاص لمبادرة "مصر بلا غرقى".

القاهرة

يفتتح الدكتور محمد بن على كومان، الأمين العام لـ مجلس وزراء الداخلية العرب، أعمال المؤتمر العربى الثامن عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية الذى سيعقد عبر الدائرة التلفزيونية، ويناقش المؤتمر عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها، تصور لربط قواعد بيانات البصمات الحيوية بين الدول العربية، وجرائم الإتجار بالأعضاء البشرية وسبل مواجهتها، وواقع قواعد البيانات الباليستية الخاصة ببصمات الأسلحة فى الدول العربية.

القاهرة

تسير شركة مصر للطيران 74 رحلة جوية دولية وداخلية لنقل 9 آلاف و310 ركاب لوجهات مختلفة، بمعدل 51 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبى، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبى، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبى، أديس أبابا، واشنطن، بالإضافة إلى 19 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوى.

القاهرة

تطلق وزارة الشباب والرياضة، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، فعاليات البرنامج التدريبى"TOT" لإعداد مدربى مشروع برلمانات لتنفيذ المبادرات المجتمعية، الذى يحمل شعار "دورنا "، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من 18 حتى 22 أغسطس الجارى بمركز التعليم المدنى بدمياط.

أمستردام

يعقد وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبى، اجتماعا لمناقشة تطورات الأوضاع فى أفغانستان وملف الهجرة بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.