/645847/موعد-مباراة-الأهلي-والمصري-البورسعيدي-فى-الدورى

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق المصري البورسعيدي في الجولة الـ32 من عمر بطولة الدوري المصري، حيث يسعى الأحمر لعدم فقد أي نقاط من جديد من أجل مواصلة المنافسة مع الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويواجه الأهلي فريق المصري البورسعيدي بملعب الإسكندرية يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وارتفع فارق النقاط بين الأهلي والزمالك، لـ4 نقاط عقب فوز الأبيض على دجلة بهدف دون رد ليصل للنقطة 74 فيما تعادل الأحمر مع الطلائع، مما جعله يصل للنقطة 69 خلف القلعة البيضاء، حيث يحتاج الأبيض للفوز في مبارياته المقبلة من أجل التتويج بشكل رسمي دون النظر لأي نتائج للفريق الأحمر.

الجولة الـ30 شهدت أحداث مثيرة حيث فقد الأهلي نقطتين ثمينتين أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب السويس الجديد، فيما نجح الزمالك في تحقيق الفوز أمام وادي دجلة العنيد والذي يصارع الهبوط رفي مباراة شهدت سيطرة زملكاوية على مجريات المباراة.

واصل النادي الأهلي خلال أحداث المباراة، في محاولات باغته من تسجيل الهدف الأول، ولكن دفاعات طلائع الجيش كانت بالمرصات لعرضيات الأهلي، وتمريرات أفشة في اللقاء، وجاءت اخطر فرص المباراة في الدقائق الأخيرة من رأسية قوية من مروان محسن.

قائمة الأهلى أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوى، على لطفى، حمزة علاء.

الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان بيكهام، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، ياسر إبراهيم.

الوسط: أليو ديانج، حمدى فتحى، محمد مجدى قفشة، أحمد نبيل كوكا، جونيور أجايى، محمود كهربا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: والتر بواليا، صلاح محسن، مروان محسن.

موقف الفريقين في الدوري

خرج الأهلي من مباراة طلائع الجيش وفي رصيده 68 نقطة جمعها على مدار 31 جولة بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي”.

وتعادل في 9 مواجهات أمام “وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز -البنك الأهلي - الإسماعيلي”، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة وطلائع الجيش.

فيما يخوض طلائع الجيش مباراة اليوم في المركز الثامن برصيد 39 نقطة جمعها من 31 مباراة بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 12 مباراة.