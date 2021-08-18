مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها، مباراة بنفيكا ضد إيندهوفن في ذهاب مرحلة تحديد المتأهل لدور المجموعات بدوري ابطال إفريقا ولقاء سيلتك الأسكتلندي وألكمار الهولندي، في تحديد المتأهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تقام مباراة يونج بويز أمام فريق فيرنكفاروسي في تمام الساعة 9 مساءً

تقام مباراة مالمو أمام فريق لودوجوريتسأمام فريق البلغاري في تمام الساعة9 مساءً

تقام مباراة بنفيكا أمام فريق إيندهوفن في تمام الساعة 9 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

تقام مباراة سيلتك الأسكتلندي أمام فريق إي زد آلكمار الهولندي قي تمام الساعة 8.45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام مباراة غزل المحلة أمام الإنتاج الحربي 7 مساءً OnTime Sports

تقام مباراة مصر المقاصة أمام فريق البنك الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9 مساءً عبر قنوات OnTime Sports.

نتيجة مباراة الاهلي

دخل النادي الأهلي مباراة اليوم أمام طلائع الجيش، في محاولة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من المباراة، على ملعب الجيش بالسويس.

واصل النادي الأهلي خلال أحداث المباراة، في محاولات باغته من تسجيل الهدف الأول، ولكن دفاعات طلائع الجيش كانت بالمرصات لعرضيات الأهلي، وتمريرات أفشة في اللقاء، وجاءت اخطر فرص المباراة في الدقائق الأخيرة من رأسية قوية من مروان محسن.

قائمة الأهلى أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوى، على لطفى، حمزة علاء.

الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان بيكهام، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، ياسر إبراهيم.

الوسط: أليو ديانج، حمدى فتحى، محمد مجدى قفشة، أحمد نبيل كوكا، جونيور أجايى، محمود كهربا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: والتر بواليا، صلاح محسن، مروان محسن.

موقف الفريقين في الدوري

خرج الأهلي من مباراة طلائع الجيش وفي رصيده 68 نقطة جمعها على مدار 31 جولة بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي”.

وتعادل في 9 مواجهات أمام “وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز -البنك الأهلي - الإسماعيلي”، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة وطلائع الجيش.

فيما يخوض طلائع الجيش مباراة اليوم في المركز الثامن برصيد 39 نقطة جمعها من 31 مباراة بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 12 مباراة.