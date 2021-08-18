صيام يوم عاشوراء منفردا .. اعرف الحكم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، ردا على سؤال يقول: "هل يحرم صيام يوم عاشوراء منفردا دون صوم يوم تاسوعاء؟

وأضافت الإفتاء: "لم يرد نهى عن صومه منفردًا، بل ورد ثبوت الثواب لمن صامه ولو منفردًا، فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟"، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِى إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: "فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ"، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.. أخرجه الإمام البخارى.