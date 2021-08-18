فيديو - مشرف التنسيق بالتعلم العالى : يحق للطالب تعديل رغباته ولو 100 مرة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور سيد عطا، المشرف على التنسيق بـ وزارة التعليم العالى، إن موقع التنسيق سيتم فتحه بدءًا من يوم السبت حتى الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أنه سيكون متاحًا للطلاب على مدار الـ 24 ساعة يوميًا.





وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الطالب يحق له طوال الخمسة أيام، الخاصة بالمرحلة، تعديل رغباته كيفما يشاء وبأى عدد من المرات حتى ولو 100 مرة، وأنه سيم الأخذ بآخر تعديل للطالب. وأكد الدكتور سيد عطا، أن وزير التعليم العالى، الدكتور خالد عبدالغفار، وجه رؤساء الجامعات، بأن تكون معامل التنسيق بالجامات الحكومية المصرية مفتوحة من الساعة 9 صباحًا، وحتى 3 عصرًا لاستقبال الطلبة الذين تعثر عليهم تسجيل رغباتهم إلكترونيًا. وتابع: "المرحلة الأولى ستكون من 88.4% علمى علوم، و80% لـ علمى رياضة، و65.7% لـ الأدبى"، موضحًا أنه لم يعد منطقيًا أن يحقق طالب الثانوية العامة مجموعًا يقدر بـ 100%، وأن الامتحانات هذا العام كانت تقيس القدرة على الفهم، وليس الحفظ.

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