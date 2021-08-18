طقس الأربعاء .. ثبات درجات الحرارة ورياح تنشط أحيانا .. القاهرة 35

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم الأربعاء طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





ومن المتوقع أن يزيد ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن الدرجة المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد إلى وجود كثافة في الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط فى الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون حالة الطقس معتدلة تميل إلى الاضطراب، ويصل ارتفاع الموج فيه إلى 2.5 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون حالة الطقس به معتدل، يصل ارتفاع الموج به إلى 1.75 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 35 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 25

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 36 22

بورسعيد 32 26

دمياط 32 26

الزقازيق 35 26

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 36 25

السويس 36 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 36 25

نخل 34 20

نويبع 36 28

طابا 35 25

كاترين 32 18

الطور 34 28

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 35 26

بني سويف 36 26

المنيا 36 25

أسيوط 37 26

سوهاج 38 26

قنا 39 27

الأقصر 40 27

أسوان 40 28

إدفو 41 28

أبوسمبل 40 28

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 38 27

حلايب 35 28