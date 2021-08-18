فيديو - متحدث الكهرباء يعلن موعد بدء عمل أول مفاعل نووى فى مصر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين فريقى العمل المصرى، والروسى بشأن محطة الضبعة النووية.





وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "على مسؤوليتى"، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، على قناة "صدى البلد" الفضائية، إنه بين عامى 2026 أو 2027 نشهد بداية عمل أول مفاعل نووى فى مصر، مؤكدا أن العمل يسير وفق الجدول الزمنى لتنفيذ المحطة. محطة الضبعة النووية وأضاف أن هناك خلايا عمل متواصلة فى محطة الضبعة لتنفيذ الميناء البحرى لاستقبال المعدات الثقيلة، لافتا إلى أن مصر تواصل وضع الخرسانات والمرافق المختلفة فى محطة الضبعة بتنسيق تام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدد متحدث الكهرباء على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يدعم مشروع الضبعة النووية، مشيدًا بمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصر الموافقة على إذن للحصول على استخدام المواد الإشعاعية، قائلا: "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد زيارتهم أكد أن لدينا التزامات كاملة بشأن محطة الضبعة".

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