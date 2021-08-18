مؤشرات تنسيق كلية الهندسة 2021 في مصر تفاجئ الجميع

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محمد سياف - ابو ظبي - فاجئت المؤشرات الأولية لـ تنسيق كلية الهندسة 2021 في مصر، الآلاف الطلاب واولياء الامور مؤخراً، وذلك وفق ما صرح به وزير التعليم العالي والبحث العلمي عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة أمس الثلاثاء. حيث اشارات المؤشرات الأولية لتنسيق كليات الهندسة في الجامعات المصرية، بكافة الشعب إلي انخفاض كبير في درجات الحد الأدنى للقبول بالجامعات. وجاء ذلك وفقاً لانخفاض نسبة تخطي طلاب وطالبات شعبة علمي رياضة نسبة 90% لهذا العام مقارنةً بالعام الماضي.

تنسيق كلية الهندسة 2021

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي, عقب انتهاء مؤتمر إعلان نتائج الثانوية العامة أمس الثلاثاء 17/8/2021, عن انخفاض حاد لنسبة الطلاب الذي لم يتخطوا مجموع الـ 90% (علمي رياضة). حيث صرح السيد الوزير بأنه لم يتخطوا الـ 3000 الف طالب، مضيفاً أنه: اعتقد أن ستستقبل كليات الهندسة مقاعد اكثر من ذلك، وعليه فمن المتوقع أن يكون تنسيق كلية الهندسة 2021 في مصر للعام الدراسي 2021- 2022, من 85% فأكثر، وقد يقل عند هذا الحد في حالة عدم اكتفاء المقاعد.

تصريحات وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار

كما جاءت تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مطمئنة لطلاب الثانوية العامة لهذا العام، والتي تؤكد وجود انخفاض للحدود الدنيا للقبول بالجامعات المصرية، وبالاخص تنسيق كلية الطب 2021– 2022, وتنسيق كلية الهندسة 2021، حيث أضاف أنه قد تنخفض نسب الحد الأدنى للقبول من بين 7% إلي 10%, مقارنة بالعام الماضي.

كما أضاف ايضا: أنه كل ذلك مجرد توقعات ليس اكثر، حيث اننا نرتبط برغبات الطلاب بعد إعلان التنسيق بشكل رسمي، وفتح باب التقديمات.

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ومقارنةً بأعداد الطلاب الذين استقبلتهم كليات الهندسة للعام الماضي 2020, والذين وصلوا عددهم إلى 18 الف طالب، وفي حال طلب هذه الكليات تلك الأعداد لهذا العام الدراسي 2021- 2022, فيكون عدد تنسيق المرحلة الأولى 2021 غير كافِ، وعليه فلابد من تقليل نسبة الحد الأدنى للقبول، لشغل مقاعد أخري لكليات الهندسة في تنسيق المرحلة الثانية.