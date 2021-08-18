/645842/تصريحات-مثيرة-من-كارتيرون-عقب-فوز-الزمالك-على-دجلة

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن المكسب على وادي دجلة كان صعبا في لقاء الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ويجب أن يفرح الجميع بالفوز.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات كارتيرون:

تصريحات كارتيرون

وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي للمباراة، أنه ليس راضيا عن إضاعة العديد من الفرص المحققة، وكان الفريق قادرا على التسجيل مبكرا واللعب بصورة

أفضل في حالة استغلال الفرص التي سنحت للاعبين.

وشدد كارتيرون على أن الفريق تتبقى له ثلاث مباريات في الدوري، سيخوضها بنفس الهدف من أجل تحقيق الفوز.

ورفض المدير الفني التأكيد بأن فريقه حسم الدوري، مشددا على أن الدوري لا يزال في الملعب.

وألمح كارتيرون إلى أنه حرص على تجهيز جميع اللاعبين في معسكر برج العرب، وهو ما دفعه لإجراء تغييرات كثيرة في التشكيل، في ظل ضغط المباريات، وشدد

على أنه لعب باللاعبين الأكثر جاهزية في لقاء دجلة.

واختتم كارتيرون تصريحاته بأن مروان حمدي مهاجم جيد ويبذل مجهودات كبيرة في المباريات وظهر بشكل جيد في لقاء اليوم.

وكان الزمالك قد فاز على دجلة بهدف دون رد سجله مروان حمدي، ليرفع رصيده إلى ٧٣ نقطة يتصدر بها مسابقة الدوري في حين يتوقف رصيد دجلة عند ٢٥ نقطة يحتل بها المركز قبل الأخير.

تصريحات حسين لبيب

وأوضح لبيب في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" أن اللجنة سعت منذ اليوم الأول على تذليل كل العقبات أمام الفريق وخاصة على الناحية المالية".

وأكمل :"اللجنة المؤقتة على قلب رجل واحد وهناك تعاون كبير بيننا من أجل مصلحة النادي وتوزيع المهام بشكل مميز".

وأكد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة نادي الزمالك، أن فريقه لم يحسم بعد بطولة الدوري الممتاز، بالرغم من تعادل الأهلي مع طلائع الجيش.

وقال لبيب في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" :"مبروك النقاط الثلاث في مباراة اليوم فقط".

وتابع :"بطولة الدوري لم تحسم بعد وتركيزنا منصب على باقي المباريات".

واستكمل :"لاعبو الزمالك رجال ومقاتلين ولم يقصروا في كل المباريات الماضية وننتظر منهم المزيد في المواجهات المقبلة".

حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره فريق وادي دجلة بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز، وانطلق صاقرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الدفاع الجوي.

وبتلك النتيجة انفرد نادي الزمالك بصدارة الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة من 31 مباراة.