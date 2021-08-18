/645841/حسين-لبيب-اللجنة-المؤقتة-على-قلب-رجل-واحد-في-الزمالك

ويستعرض دوت الخليج تصريحات حسين لبيب:

تصريحات حسين لبيب

وأوضح لبيب في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" أن اللجنة سعت منذ اليوم الأول على تذليل كل العقبات أمام الفريق وخاصة على الناحية المالية".

وأكمل :"اللجنة المؤقتة على قلب رجل واحد وهناك تعاون كبير بيننا من أجل مصلحة النادي وتوزيع المهام بشكل مميز".

وأكد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة نادي الزمالك، أن فريقه لم يحسم بعد بطولة الدوري الممتاز، بالرغم من تعادل الأهلي مع طلائع الجيش.

وقال لبيب في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" :"مبروك النقاط الثلاث في مباراة اليوم فقط".

وتابع :"بطولة الدوري لم تحسم بعد وتركيزنا منصب على باقي المباريات".

واستكمل :"لاعبو الزمالك رجال ومقاتلين ولم يقصروا في كل المباريات الماضية وننتظر منهم المزيد في المواجهات المقبلة".

حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره فريق وادي دجلة بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز، وانطلق صاقرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الدفاع الجوي.

وبتلك النتيجة انفرد نادي الزمالك بصدارة الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة من 31 مباراة.

تاريخ مواجهات الزمالك ودجلة

تقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره فريق وادي دجلة، في 22 لقاء سابق في كل المسابقات، فاز الفارس الأبيض في 12 مباراة، وتعادل في 10 مباريات ولم يخسر أي مباراة.

حيث تقابل الفريقين في بطولة كأس مصر 3 مرات، حقق الزمالك الفوز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة حسمت بركلات الترجيح، وفي الدوري تقابلا 19 مرة فاز في 10 مباريات وتعادل في 9 مباريات.

أحرز لاعبو الزمالك في شباك وادي دجلة في كل المسابقات 34 هدف، وتلقت شباكهم 13 هدف.

واللقاء الأول بين الزمالك ووادي دجلة كان في 24 ديسمبر 2010 بالجولة 14 موسم 2010-2011 وفاز الزمالك بهدفي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسن مصطفى، بينما انتهت المباراة الأخيرة بين الطرفين بالتعادل السلبي في الدور الأول لهذا الموسم.

على الجانب الآخر، يتواجد وادي دجلة في مناطق الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن آخر الأندية المتواجدة خارج منطقة الخطر وهو البنك الأهلي.