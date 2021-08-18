/645838/المشرف-العام-في-طلائع-الجيش-يعز-عليا-جمهور-الأهلي-يبقى-حزين-ونحترم-جميع-الأندية

أكد العميد أحمد المهدى المشرف العام على الكرة بنادى طلائع الجيش، أن ناديه يقف على مسافة واحدة من جميع الاندية وعلى رأسها الاهلى والزمالك، مضيفا ان فريقه تعاهد على لعب جميع المباريات بشرف ونزاهة.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات أحمد المهدي:

قال المهدى لبرنامج ملعب البلدوزر بقناة الشمس :" يعز عليا جمهور الاهلى يكون حزين، لكن نحن نلعب جميع المباريات بقوة ونريد الفوز ، ونمتلك لاعبين وجهاز فنى محترم ". ووجه المهدى الشكرر للاعبيه والجهاز الفنى بعد التعادل اليوم مع الاهلى والظهور بشكل مشرف.

حسم التعادل السلبي المباراة بين النادي الأهلي وطلائع الجيش بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الواحد والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

دخل النادي الأهلي مباراة اليوم أمام طلائع الجيش، في محاولة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من المباراة، على ملعب الجيش بالسويس.

واصل النادي الأهلي خلال أحداث المباراة، في محاولات باغته من تسجيل الهدف الأول، ولكن دفاعات طلائع الجيش كانت بالمرصات لعرضيات الأهلي، وتمريرات أفشة في اللقاء، وجاءت اخطر فرص المباراة في الدقائق الأخيرة من رأسية قوية من مروان محسن.

قائمة الأهلى أمام طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، على لطفى، حمزة علاء.

الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان بيكهام، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، ياسر إبراهيم.

الوسط: أليو ديانج، حمدى فتحى، محمد مجدى قفشة، أحمد نبيل كوكا، جونيور أجايى، محمود كهربا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: والتر بواليا، صلاح محسن، مروان محسن.

موقف الفريقين في الدوري

خرج الأهلي من مباراة طلائع الجيش وفي رصيده 68 نقطة جمعها على مدار 31 جولة بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي”.

وتعادل في 9 مواجهات أمام “وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز -البنك الأهلي - الإسماعيلي”، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة وطلائع الجيش.

فيما يخوض طلائع الجيش مباراة اليوم في المركز الثامن برصيد 39 نقطة جمعها من 31 مباراة بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 12 مباراة.