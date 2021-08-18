الإسماعيلي ينفي رحيل الأنجولي أري بابل

أكد نادي الإسماعيلي اليوم الثلاثاء، على مواصلة نجم فريقة الأنجولي، أري بابل لاعب خط وسط الفريق، عن أستمرارة مع الفريق.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

تلقى نادي الإسماعيلي العديد من الأخبار المثارة من قبل وسائل المواقع الإجتماعي ومواقع الأخبار، على رحيل الأنجولي أري بابل لفريق الاتحاد السكندري، خلال الإنتقالات الصيفية الجارية.

نتيجة مباراة الإسماعيلي وإنبي

وتلقى فريق الإسماعيلي الخسارة أمام فريق إنبي مساء اليوم، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الأسبوع الـ 31 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ضرب فريق إنبي بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة الرابعة والثلاثون من عمر المباراة، عن طريق جون إيكوي، وأكد مصطفى شلبي بالهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 48 ليضمن لفريقة ثلاث نقاط على الدراويش.

عاد شكري نجيب بفريق الإسماعيلي ليقلص الفارق في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة، ويسجل هدف الدراويش الوحيد في اللقاء.

قائمة الإسماعيلى أمام إنبى

حارس المرمى:محمد صبحى، ومحمد مجدى، وعبد الرحمن صلاح.

خط الدفاع: باهر المحمدى، ومروان الصحراوى، ومصطفى الزنارى، ومحمد نصر، ومصطفى فارس، ومحمد بيومى، ومحمد إيهاب.

خط الوسط: عماد حمدى، ومحمد الشامى، وأحمد مدبولى، ومحمد صادق، وأحمد مصطفى، ومحمد عادل، وأرى بابل، ومحمد الصرف، ومحمد عبدالسميع.

خط الهجوم: شكرى نجيب، وفخر الدين بن يوسف، ومروان شوقى.

أرقام طارق حامد في لقاء الإسماعيلي

-تصدر الثلاثي طارق حامد ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي قائمة أفضل الأرقام في عدد اللمسات والتمريرات خلال المباراة .

-طارق حامد يعتبر أكثر اللاعبين في عدد اللمسات بـ 89 لمسة ثم يأتي بعده الثنائي محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي بـ 77 لمسة .

-في التمريرات، تصدر أيضا طارق حامد القائمة بـ 57 تمريرة وجاء بعده محمد عبد الشافي بـ 45 تمريرة ثم حمزة المثلوثي بـ 44 تمريرة .

-جاء اللاعب سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق وصاحب الهدف الثاني في المركز الأول من حيث عدد التسديدات على مدار المباراة والتي وصلت إلى 4 تسديدات منها تسديدتان على المرمى .

-حصل الزمالك خلال مباراة الإسماعيلي على 8 ركنيات قام أحمد سيد زيزو بتنفيذ 6 ركنيات منها وأحمد أبو الفتوح ركنيتين.