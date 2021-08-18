الفراعنة في بارالمبياد طوكيو 2020.. منتخب السباحة البارالمبي أيقونة الحلم والطموح.. أرقام قياسية على المستوى العربي والإفريقي

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نجح المنتخب الوطني للسباحة، في التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي ستنطلق يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

ويستعرض دوت الخليج أبرز الإنجازات التي حققها منتخب السباحة البارالمبي:

تشارك مصر في منافسات السباحة بدورة البارالمبياد في طوكيو 2020، بـ 4 لاعبين ولاعبات، وهم: يوسف السيد، وزياد كحيل، وأيه الله ايمن، وملك حسين.يعد منتخب منتخب مصر للسباحة البارالمبية، أول منتخب عربي يحصد ميدالية في بطولة العالم.

ولم يشارك أحد من المنتخبات العربية أو الإفريقية في منافسات السباحة بدورات الألعاب البارالمبية، حيث يعد منتخب الفراعنة للسباحة البارالمبية، أول منتخب عربي وإفريقي يشارك في البارالمبياد.

حقق منتخبنا الوطني للسباحة 5 ميداليات متنوعة في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم والتي أقيمت ببرلين، وأحرز الميداليات كل من:

أية الله أيمن، وملك عبدالشافي وأحمد حسن وعمرو السوهاجي.

حيث حصلت أية الله أيمن على ميداليتين برونزيتين، الأولى في سباقات 100 م حرة، والثانية في سباقات 400م حره.

وتوجت ملك عبد الشافى بالميدالية الفضية فى سباق 50 م صدر.

وحصد عمرو السوهاجى الميدالية البرونزية فى سباقات 100 م ظهر.

كما حصل أحمد حسن على الميدالية البرونزية فى سباق 100م حرة.

ويطمح الجميع في العودة بميداليات من دورة طوكيو 2020، حيث تتواجد مصر في منافسات السباحة في بارالمبياد طوكيو .

وتعد آية أيمن، أول سباحة مصرية فى التاريخ تتوج بميدالية فى بطولة العالم للسباحة البارالمبية، وشاركت في دورة ري دي جانيرو وهي لم تتجاوز الـ 16عام.

وتشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وتنطلق منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.