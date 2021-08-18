دوت الخليج يُوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة «صور وفيديو»

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دوت الخليج يُوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة

برتوكول التعاون يهدف لتعزيز التوعية الصحية وقضايا المرأة المختلفة وذلك خلال الفترة المقبلة مع إعطاء مساحة أكبر من جانب موقع دوت الخليج لرسالة الإعلام الصحى والطبى مما يكون له الأثر الإيجابى علي صحة المواطن المصرى.

توقيع البروتوكول جاء بحضور الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، والدكتورة رحاب محمود، مسئولة التنسيق والعلاقات بحملة “انتي الأهم”، والكاتب الصحفى عمرو الديب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج، ومحمود فايد، مدير تحرير الموقع.

وفق هذا البرتوكول سيكون لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، الحق فى إقامة ندوات تثقيفية صحية بموقع دوت الخليج بما يخدم رؤية وفلسفة التوعية الصحية ورفع الثقافة الصحية، علي أن يقوم موقع دوت الخليج بدعم هذه الرؤية وتسليط الضوء عليها حتى تصل الرسالة بشكل سليم للمواطن.

دوت الخليج يُوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة

مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، تقدم خدماتها للمجتمع المصري على مجموعة محاور تتضمن التوعية الصحية المكثفة للمرأة والطفل والقضاء على فقر المعلومة، ودعم قضايا المرأة العربية والإفريقية المعاصرة لتفعيل دورها فى المجتمع، والتنمية المستدامة لأفراد المجتمع ككل سعيا نحو مجتمع تكافلي ينمو ذاتيا

المؤسسة أيضا كان لها دور خلال الفترة الأخيرة بإجراء القوافل الطبية فى محافظة القليوبية ، ومحافظة البحيرة والمشاركة بمبادرة حياة كريمة، بحيث يتم إجراء مسح اجتماعى لتحديد احتياجات الأسر الفقيرة، بجانب أعمال التطوير لبناء الأسقف وأعمال السبكة والنجارة والكهرباء وأعمال المحارة والدهانات والتبليط، كما قامت أيضا بحشد كافة الجهود الممكنة وتعبئة الموارد المجتمعية للمساهمة فى الحد من تأثيرات وتداعيات كورونا خاصة علي الفرق الطبية حيث الدعم لعدد من مستشفيات العزل الطبى والأطقم الطبية المختلفة بالإضافة إلي دعم العمالة اليومية.

وقال الكاتب الصحفى عمرو الديب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج، أنه يشرفنا اليوم ممثلى مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، وهم جزء من المجتمع المدنى فى مصر، مؤكدا علي أن فلسفة موقع دوت الخليج هى العمل على دعم أى تجربة تستهدف الصالح العام وخدمة المواطن، ومؤسسة مصر للصحة والتنمية من المؤسسات التى تعمل على الأرض بشكل حقيقى في خدمة المواطن، بخلاف المؤسسات الأخرى التى لا تعمل على الأرض بشكل حقيقى.

وأكد الكاتب الصحفى عمرو الديب بأن مشاركات المؤسسة مختلفة بمجالات كثيرة وأبرزها دعم مبادرة الدولة المصرية «حياة كريمة»، بجانب العديد من القوافل الطبية التى تخدم المواطن شكل مباشر، مؤكدا علي أن الموقع سيولى كل الدعم والمساندة لتحركات المؤسسة على أرض الواقع ما يصب فى صالح المواطن.

وأتفق معه الكاتب الصحفى محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، مؤكدا علي الدعم والمساندة الكاملة لكل جهد من مؤسسات المجتمع المدنى نحو خدمة المواطن، حيث ما ينفع الناس هو ما يمكث فى الأرض دائما، مؤكدا علي أن هذه رسالة لموقع دوت الخليج بشأن جميع تحركاته ودعمه المستمر لمؤسسات الدولة المصرية، مؤكدا على أن جهود المؤسسة مقدرة على أرض الواقع ومن ثم لها كل الدعم والمساندة، متمنيا أن يكون الموقع عند حسن ظن المواطن فى القيام الدور التوعوي.

من ناحيته وجه د. عمرو حسن، عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، الشكر للقائمين على موقع دوت الخليج، مؤكدا علي متابعته المستمرة لموقع دوت الخليج، مشيدا بالتجربة ووصفها بالرائدة كونها متخصصة فى شئون البرلمان وتقدم فيها مادة صحفية متميزة، متطرقا إلى المصداقية التى يسير فى إطارها الموقع، مشيرا إلي أن المؤسسة ليست مهتمة فقط بالتوعية الصحية فقط ولكن الاهتمامات تصل للمرأة وجميعا قضاياها، متمنيا أن تكون توعية التمكين السياسى إطار فعال فى التعاون بالفترة المقبلة.

من ناحيتها عبرت الدكتورة رحاب محمود، مسئولة التنسيق والعلاقات بحملة “انتي الأهم”، عن تقديرها الكامل لموقع دوت الخليج، وتعاونه خلال الفترة المقبلة مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية،متمنية أن يكون هناك إطار فعال للتعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر وأفضل بما يصب فى صالح الوطن والمواطن.