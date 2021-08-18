مطرانية حلوان : لجنة تقصى الحقائق هى المسؤولة عن إصدر بيانات الظهورات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب ادعاء كنيسة تابعة للمطرانية بزرايب 15 مايو ظهور حمام بها، دون الرجوع للمطرانية أو لجنة تقصى الحقائق. وأكد البيان أن لجنة تقصى الحقائق بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة، هى المسؤولة فقط عن إصدار هذه البيانات.

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