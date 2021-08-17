/645837/موسيماني-يسخر-من-حكم-مباراة-طلائع-الجيش-حكم-المباراة-لديه-خبرات-كثيرة

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه محبط بسبب النتيجة والتعادل السلبي أمام طلائع الجيش. مؤكدًا أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا وسعوا للتسجيل في أكثر من فرصة، ولكن لم تكلل هذه المحاولات بالنجاح.

ويسعرض دوت الخليج التفاصيل:

أضاف: “لا يمكن أن نتحدث عن فنيات. حاولنا واجتهدنا وحارس مرمى الفريق المنافس كان موفقًا في الفرص التي تصدى لها، وسوف نسعى للعمل على علاج الأخطاء بشكل مستمر”.

موسيماني يهاجم حكم المباراة

وأكمل: “لا أحب الحديث عن الحكام ولن أتكلم عن ذلك الآن. حكم مباراة الجيش لديه خبرات كثيرة، وربما لم يشاهد الكرة التي لعبها ياسر إبراهيم برأسه في الشوط الأول، بسبب زاوية الرؤية ولكن يوجد ٣ حكام ولم يلحظها أحد وكذلك تقنية الفيديو. مؤلم أن يحدث مثل هذا الأمر وهو أمر يسبب إحباطًا كبيرًا”.

نتيجة مباراة الأهلي وطلائع الجيش

حسم التعادل السلبي المباراة بين النادي الأهلي وطلائع الجيش بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الواحد والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

دخل النادي الأهلي مباراة اليوم أمام طلائع الجيش، في محاولة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من المباراة، على ملعب الجيش بالسويس.

واصل النادي الأهلي خلال أحداث المباراة، في محاولات باغته من تسجيل الهدف الأول، ولكن دفاعات طلائع الجيش كانت بالمرصات لعرضيات الأهلي، وتمريرات أفشة في اللقاء، وجاءت اخطر فرص المباراة في الدقائق الأخيرة من رأسية قوية من مروان محسن.

موقف الفريقين في الدوري

خرج الأهلي من مباراة طلائع الجيش وفي رصيده 68 نقطة جمعها على مدار 31 جولة بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي”.

وتعادل في 9 مواجهات أمام “وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز -البنك الأهلي - الإسماعيلي”، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة وطلائع الجيش.

فيما يخوض طلائع الجيش مباراة اليوم في المركز الثامن برصيد 39 نقطة جمعها من 31 مباراة بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 12 مباراة.