/645834/بعد-فوز-الزمالك-وتعادل-الأهلي-جدول-ترتيب-الدوري-الممتاز

شهد ترتيب الدورى الممتاز تغيرا، بعد نتائج مباريات اليوم، والتي انتهت بفوز الزمالك على وادي دجلة، وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش، وفوز إنبي على الإسماعيلي.

ويسعرض دوت الخليج جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك وتعادل الأهلي:

يتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 69 نقطة من 31 مباراة خاضها المارد الأحمر.

ويحتل فريق وادي دجلة المركز الـ 17 برصيد 25 نقطة من 31 مباراة، بينما يأتي فريق طلائع الجيش في المركز الـ 8 برصيد 39 نقطة من 31 مباراة خاضها.

حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره فريق وادي دجلة بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز، وانطلق صاقرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الدفاع الجوي.

تشكيل الزمالك

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم امام

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى

في خط الهجوم: مروان حمدي

تشكيل وادي دجلة

في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

في الدفاع: إيزهاكو يعقوبو- أحمد مجدي- إيهاب المباركي- حسام عرفات

في الوسط: محمد هلال- أحمد سعيد- محمد رضا

في الهجوم: كريم الدبيس- أحمد عاطف- أحمد شريف

وبتلك النتيجة انفرد نادي الزمالك بصدارة الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة من 31 مباراة.

تقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره فريق وادي دجلة، في 22 لقاء سابق في كل المسابقات، فاز الفارس الأبيض في 12 مباراة، وتعادل في 10 مباريات ولم يخسر أي مباراة.

حيث تقابل الفريقين في بطولة كأس مصر 3 مرات، حقق الزمالك الفوز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة حسمت بركلات الترجيح، وفي الدوري تقابلا 19 مرة فاز في 10 مباريات وتعادل في 9 مباريات.

أحرز لاعبو الزمالك في شباك وادي دجلة في كل المسابقات 34 هدف، وتلقت شباكهم 13 هدف.

واللقاء الأول بين الزمالك ووادي دجلة كان في 24 ديسمبر 2010 بالجولة 14 موسم 2010-2011 وفاز الزمالك بهدفي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسن مصطفى، بينما انتهت المباراة الأخيرة بين الطرفين بالتعادل السلبي في الدور الأول لهذا الموسم.

على الجانب الآخر، يتواجد وادي دجلة في مناطق الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن آخر الأندية المتواجدة خارج منطقة الخطر وهو البنك الأهلي.

طاقم تحكيم المباراة

حكم ساحة: محمد الصباحي.

حكم مساعد أول: أحمد حسام.

حكم مساعد ثاني: رجب محمد.

حكم رابع: محمد عبد العزيز.

حكم فيديو: محمود عاشور.

حكم مساعد فيديو: سعيد حمزة.