إنبي يحقق الفوز على الإسماعيلي بالدوري

انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي، وفريق إنبي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح فريق إنبي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الواحد والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ضرب فريق إنبي بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة الرابعة والثلاثون من عمر المباراة، عن طريق جون إيكوي، وأكد مصطفى شلبي بالهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 48 ليضمن لفريقة ثلاث نقاط على الدراويش.

موقف الفريقين في الدوري

عاد شكري نجيب بفريق الإسماعيلي ليقلص الفارق في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة، ويسجل هدف الدراويش الوحيد في اللقاء.

ويقع فريق الإسماعيلي في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 34 نقطة من أصل 31 مباراة،وفي الجانب المقابل يحتل فريق إنبي المركز السابع في الدوري، برصيد 42 نقطة، من أصل 31 مباراة.

قائمة الإسماعيلى أمام إنبى

حارس المرمى:محمد صبحى، ومحمد مجدى، وعبد الرحمن صلاح.

خط الدفاع: باهر المحمدى، ومروان الصحراوى، ومصطفى الزنارى، ومحمد نصر، ومصطفى فارس، ومحمد بيومى، ومحمد إيهاب.

خط الوسط: عماد حمدى، ومحمد الشامى، وأحمد مدبولى، ومحمد صادق، وأحمد مصطفى، ومحمد عادل، وأرى بابل، ومحمد الصرف، ومحمد عبدالسميع.

خط الهجوم: شكرى نجيب، وفخر الدين بن يوسف، ومروان شوقى.

أرقام طارق حامد في لقاء الإسماعيلي

-تصدر الثلاثي طارق حامد ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي قائمة أفضل الأرقام في عدد اللمسات والتمريرات خلال المباراة .

-طارق حامد يعتبر أكثر اللاعبين في عدد اللمسات بـ 89 لمسة ثم يأتي بعده الثنائي محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي بـ 77 لمسة .

-في التمريرات، تصدر أيضا طارق حامد القائمة بـ 57 تمريرة وجاء بعده محمد عبد الشافي بـ 45 تمريرة ثم حمزة المثلوثي بـ 44 تمريرة .

-جاء اللاعب سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق وصاحب الهدف الثاني في المركز الأول من حيث عدد التسديدات على مدار المباراة والتي وصلت إلى 4 تسديدات منها تسديدتان على المرمى .

-حصل الزمالك خلال مباراة الإسماعيلي على 8 ركنيات قام أحمد سيد زيزو بتنفيذ 6 ركنيات منها وأحمد أبو الفتوح ركنيتين.