645839 /645839/حياة-كريمة-تتكفل-بطالبة-المركز- الأول-على-مستوى-الجمهورية-بدبلوم-المدارس-الثانوية-الفنية- التجارية بناءا علي توجيهات السيد الرئيس 11:38 م - الثلاثاء 17 أغسطس 2021 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم، (حياة كريمة) تتكفل بالطالبة ‏ندى حربي حسن محمد ابنة محافظة أسوان ، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية‏ للتعليم والتدريب شعبة سكرتارية طبية بمجموع ٩٩٪؜ وتعد من أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢١ حياة كريمة تتكفل بطالبة المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية , قررت مؤسسة حياة كريمة بالتكفل بمصاريف الطالبة التعليمية كاملة حتي انتهاءها من العملية التعليمية بالكامل، علاوة علي توفير فرصة عمل ملائمة، توفر لها ولأسرتها الحياة الكريمة وذلك تكريماً لتفوقها العلمي . تابع موقع دوت الخليج علي

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