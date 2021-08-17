/645832/انتحار-طالبة-وتسمم-الأخرى-الحزن-يخيم-على-محافظة-المنوفية-بسبب-الثانوية-العامة

ليس الأولى ولن تكون الاخيرة.. خيمت حالة من الحزن على محافظة المنوفية بسبب نتيجة الثانوية العامة، حيث شهدت المحافظة حالتي انتحار بين طالبات الثانوية العامة عقب ظهور النتيجة

دوت الخليج

الواقعة الأولة كانت بمركز سرس الليان حيث سادت حالة من الحزن بين الأهالي عقب انتحار طالبة من أعلي سطح منزلها في الطابق السادس، وجاء جاء ذلك عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة وحصولها علي مجموع ضعيف ورسوبها، فاقدمت علي الانتحار.

حالات الانتحار في المنوفية بسبب الثانوية العامة

الواقعة الثانية شهدت محاولة طالبه بـ الثانوية العامة تدعي دينا من قرية كفر الخضرة مركز الباجور الانتحار حيث أصيبت بحالة تسمم نتيجة تناول كميات من الأدوية وتتلقي العلاج بمستشفى سرس الليان وجارى نقلها لمستشفى الجامعة.

وأعلن د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أنه بداية من السبت المقبل سيتم فتح الموقع الإلكترونى لتنسيق الجامعات للعام الجامعى 2021-2022 ولمدة 5أيام، وذلك ليقوم الطلاب الذين أعلنت نتيجة الثانوية العامة لهم اليوم الثلاثاء بتسجيل الرغبات الخاصة به، مؤكدا على ضرورة أن يقوم الطلاب بكتابة كل الرغات وعدم الاكتفاء بتسجيل رغبة واحده، حيث إجنالى الرغبات 75رغبة.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021،حيث شارك فيها د. خالد عبد الغفار لأول مرة التاريخ، مؤكدا على أن الحد الأدنى للقبول بالتنسيق يوم السبت المقبل سيكون 88.4% للشعبة العلمية، و80% للشعب الرياضية، 65% للأدبى.، مؤكدا علي أن جهود الدولة المصرية للنهوض بأوضاع التعليم مختلفة ومميزه.