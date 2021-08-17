الأعلي كليات الطب.. تعرف على مصروفات الجامعات الخاصة 2021- 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - يعد السؤال عن قيمة مصروفات الجامعات الخاصة 2021 في مصر من أكثر الأسئلة رواجاً هذه الايام، وبالأخص بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم، حيث يهتم الالاف من الطلاب واولياء الامور بمعرفة مصاريف الكليات الخاصة في مصر، والتي تختلف قيمتها من جامعة إلي أخري، نظراً لأنظمة التعليم المتبعة وساعات الدراسة الثانوية، والخدمات المقدمة للطلاب كذلك. وتعد الجامعات الخاصة من أهم البدائل للجامعات الحكومية في مصر، والتي تقدم نفس درجة المؤهل الجامعي الحكومي للخريج، كما تؤهل الخريجين لممارسة التخصص في مختلف المصالح والهيئات الحكومية والخاصة. كما أنه لا يكون تنسيق الجامعات الخاصة بنفس مقدار تنسيق الجامعات الحكومية، مما يسهل من الالتحاق بالكلية التي يرغب الطالب الالتحاق بها.

مصروفات الجامعات الخاصة 2021

نبدأ بقيمة مصاريف جامعة سيناء والتي تعد الجامعة الخاصة الأشهر في مصر، والتي تتلقي طلبات التحاق هائلة كل عام. وعليه فتكون مصاريف الجامعات الخاصة 2021, جامعة سيناء فرع العريش كما يلي:

كلية الهندسة ما يقارب 62 الف جنيه مصري.

كلية الإعلام 40 الف جنيه مصري.

الصيدلة 108 الف جنيه مصري.

إدارة الأعمال ما يقارب 40 الف جنيه مصري.

كلية الطب (الفم والاسنان) 141 الف جنيه.

علوم الحاسب الآلي 40 الف جنيه.

وتكون مصروفات الجامعات الخاصة 2021 في مصر جامعة سيناء فرع القنطرة:

الهندسة 68 الف جنيه.

الاعلام 50 الف جنيه.

الصيدلة 116 الف جنيه.

إدارة الأعمال 51 الف جنيه.

طب الفم والاسنان 145 الف جنيه.

العلاج الطبيعي 92 الف جنيه.

علوم الحاسب الآلي 51 الف جنيه.

مصروفات جامعة 6 اكتوبر

حيث تحتل كلية الطب جامعة 6 اكتوبر، مرتبة الكليات الاعلي في قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021- 2022. بقيمة مصاريف تقدر بـ 125 الف جنيه مصري، وتقدر مصروفات كلية طب الأسنان بـ 100 جنيه، ومصروفات الجامعات الخاصة 2021 لكلية الصيدلة جامعة 6 اكتوبر 95 الف جنيه مصري، وكلية الهندسة 60 الف جنيه.

مصروفات جامعة بدر

واحتلت ايضا كلية الطب البشري الكليات الاعلي لمصاريف العام الدراسي الجديد، لتصل إلى 210 جنيه مصري، وكلية الفم والاسنان 145 الف جنيه، الصيدلة الإكلينيكية 98 الف جنيه، العلاج الطبيعي 85 الف جنيه، والطب البيطري 90 الف جنيه، الهندسة 70 الف جنيه.

وجدير بالذكر أنه تعد مصروفات الجامعات الخاصة 2021 في هذا التقرير، مصروفات العام الدراسي كاملاً، ويمكنك معرفة مصروفات العديد من الجامعات الخاصة الأخري من خلال المجلة التالية:

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