بهدف فى مرمى دجلة ... الزمالك يقترب من الحصول علي درع الدورى الـ 13

حقق فريق الزمالك فوزا هاما وصعبا علي فريق وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى، أحرز هدف المباراة مروان حمدي في الدقيقة 59 من عمر المباراة ليحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 14، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 38 هدفا.

انتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك ووادي دجلة بتعادل الفريقين سلبيا في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى.

الزمالك سيطر علي مجريات الشوط الأول كاملا وكان الأكثر استحواذا وخطورة علي مرمي محمد عبد المنصف حارس مرمي وادي دجلة، في المقابل اعتمد لاعبو دجلة علي الكرات الطولية والهجمات المرتدة التي لم تشكل أي خطورة علي مرمي محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك.

تسابق لاعبو الزمالك في اهدار الفرص واحدة تلو الأخرى عن طريق شيكابالا ومروان حمدي واشرف بن شرقي، فيما تألق محمد عبد المنصف في بعض الكرات ليمنع الزمالك من احراز اهداف طوال الشوط .

دخل لاعبو الزمالك الشوط الثاني بهجوم مكثف املا في احراز هدف التقدم، وسيطر لاعبوه علي منطقة وسط الملعب، ونجح مروان حمدي في احراز هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 59 من رأسية رائعة لم يتمكن محمد عبد المنصف من التصدي لها معلنا تقدم الزمالك بهدف نظيف.

عقب الهدف وعلي عكس المتوقع التزم لاعبو دجلة بالخطة الدفاعية والاعتماد علي الهجمة المرتدة، بينما كثف لاعبو الزمالك من هجومهم املا في احراز هدف ثاني، ولكن دفاع دجلة ومحمد عبد المنصف نجحا في منع مهاجمي الزمالك وتحديدا اشرف بن شرقي وسيف الجزيري عقب مشاركته من احراز اهداف لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف .