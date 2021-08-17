جيانا فاروق: تكريم الرئيس السيسى لي يعطينى دفعة لتحقيق مزيد من الإنجازات

قالت جيانا فاروق، صاحبة الميدالية الذهبية فى الكاراتيه بأولمبياد طوكيو، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص دائما على تكريم الشباب المتميزين، موضحة أنه التكريم الثالث لها من الرئيس، وأنها تحضر مؤتمرات الشباب التى نظمتها الدولة، مؤكدة أن ذلك يعطى دفعة معنوية كبيرة لاستمرار النجاحات والنتائج الجيدة وتحقيق الإنجازات.

وأضاف جيانا فاروق، خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc": "الرياضة أمر هام للغاية لأنها تبني شخصية الإنسان في الأول والآخر حتى إن لم نحقق البطولات، هي تحافظ على الإنسان وتبعده عن الكثير من الأمور السيئة، وبالنسبة لي كان للأهل دور كبير في تحقيق الإنجاز، بالإضافة إلى دعم الجامعة الذين قدروا حجم الدور الذي قمت به".