وزيرة الصحة: تماثل الطفلة الفلسطينية ”بيان” للشفاء من مرض جلدى نادر 

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تماثل الطفلة الفلسطينية "بيان محمود" للشفاء، بعد تلقيها العلاج اللازم لحالتها الصحية بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، والذى استقبلها يوم 1 أغسطس الجاري، وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمى للوزارة، إلى أن الطفلة كانت تعانى من مرض "البثرية الصديدية"، وهو نوع نادر من "الصدفية" حيث بدأت تلقى العلاج المناسب لحالتها الصحية منذ اليوم الثالث لتواجدها بالمستشفى، فور إجراء جميع الفحوصات الطبية والتحاليل المعملية اللازمة لها.

وأضاف "مجاهد"، أن الحالة الصحية للطفلة بدأت فى التحسن خلال 7 أيام من تلقيها العلاج، موضحًا أنه تم إجراء تحليل لعينة من جلد الطفلة مرتين بإشراف أساتذة الباثولوجى، والتى أظهرت أنها تعانى من مرض الصدفية من نوع البثرية الصديدية النادرة، ويُعد مرضًا مزمنًا، حيث تساهم الأدوية المعالجة للحالة على التحكم فى نشاط المرض ومنع التهيج الذى يظهر على الجلد.

وتابع "مجاهد"، أن الطفلة ستظل فى المستشفى تحت الملاحظة الطبية لمدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين للاطمئنان على حالتها الصحية، حيث يتم متابعة الطفلة على مدار اليوم من خلال فريق طبى فى تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجلدية، المناعة، التغذية).

وأكد أن وزيرة الصحة والسكان، وجهت بمتابعة الحالة الصحية للطفلة بصفة دورية بعد عودتها إلى بلادها، سواء من خلال التواصل المستمر بين الفريق الطبى وذوى الطفلة للوقوف على تطورات حالتها الصحية، أو من خلال استقبالها مرة أخرى بمستشفى معهد ناصر لمتابعة حالتها.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد استجاب إلى استغاثة من مواطن فلسطينى بعلاج ابنته داخل مصر، والتى تبلغ 7 سنوات وتعانى منذ ولادتها من مرض جلدى نادر، ووجه بتقديم أفضل سبل الرعاية الطبية لها.