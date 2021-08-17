السياحة: 3 نقاط للعائلة المقدسة جاهزة لاستقبال الزوار   

حالة من التفاؤل سادت القطاع السياحي في مصر، عقب إعلان كنيستي روما والفاتيكان عن استعدادهما لتنظيم رحلات سياحية لزيارة مسار العائلة المقدسة بمصر، وذلك خلال كلمة مدير القطاع العام للسياحة بالفاتيكان الأب جوناثان في مؤتمر «البحر الأبيض المتوسط والوباء» الذي عقد في مدينة سانت ماريا دي لوكا بإيطاليا للشباب والشيوخ في إيطاليا وأوربا إلى زيارة مسار العائلة المقدسة في مصر.

غرفة شركات السياحة في مصر، أخطرت أعضاءها بإمكانية بدء الترويج لزيارة مسار العائلة المقدسة بمصر، ضمن البرامج التي تنظمها الشركات للسائحين، وحملات التسويق الداخلية والخارجية، وقالت إنها تلقت خطابا من وزارة السياحة والأثار يفيد بإنتهاء أعمال البنية التحتية لمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة في كافة المحافظات و قد تم إفتتاح عدة نقاط منها: "كنيسة العذراء بسمنود –الغربية، آثار تل بسطا – الشرقية، كنيسة العذراء بسخا – كفر الشيخ".

وتابع الخطاب، أنه جاري إفتتاح نقاط المسار الاخرى المتبقة بالمحافظات الخمس الاخرى وهم:- "مجمع الاديان بمصر القديمة وكنيسة العذراء بالمعادي و أديرة وادي النطرون وكنيسة العذراء بجبل الطير ودير درنكة و دير المحرق وتل الفرما بالعريش".

وأكدت أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بصدد إعداد فيلم ترويجي لمسار العائلة المقدسة في مصر ليتم الترويج والتسويق لهذا المنتج السياحي الفريد خارجيآ وبالاخص في الاسواق السياحية المستهدفة.

وأبدي الأب جوناثان ترحيبه بزيارة مصر في أقرب فرصة على رأس وفد رفيع المستوي يضم مسؤولين من الفاتيكان والمسارات الدينية والثقافية الإيطالية لزيارة مسار العائلة المقدسة والاضطلاع على الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في عملية التطوير عقب زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لمصر في 2017.

وعلي هامش المؤتمر تم التوقيع على برتوكول تعاون بين المسار المقدس المصري الإيطالي، ومسار دي لوكا الذي يعد من أهم المسارات الروحية والدينية التابعة للفاتيكان.