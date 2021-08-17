أجرى 27 عملية فى عينه ويحلم بالطب.. زغاريد بمنزل الثانى على الثانوية العامة

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وحصل الطالب حسام محمد النوبى، الطالب بمدرسة أبو حماد الثانوية العسكرية، على مجموع درجات بلغت 397.5 درجة، بنسبة نجاح بلغت 96.95%، وجاء ترتيبه الثانى على الثانوية العامة بنظام الدمج.
يقول حسام، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إن سعادته لا توصف بتفوقه ورؤية اسمه بين قائمة الأوائل على الجمهورية فى الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه عانى كثيرا منذ كان فى الصف الثانى الابتدائى؛ بعدما ضربه طفل أصغر منه بعام واحد آنذاك، بقلم رصاص فى عينه، تسبب فى تأثرها وإجراء 27 عملية ما بين عمليات ليزر وخلايا جزعية، حتى أن والده ترك عمله أستاذا بإحدى الجامعات بدول الخليج وعاد إلى مصر لرعاية ابنه.
وأوضح حسام، أن والده هو مثله الأعلى فى الدنيا، مشيرا إلى أن والده كان ولا يزال الداعم الأكبر له، فضلا عن دوره الأكبر فى تنظيم واستذكار دروسه، بالإضافة إلى تفوقه فى مادة اللغة الفرنسية على وجه التحديد بعدما بدأ دراستها منذ شهر يناير الماضى فقط، قبل نحو خمسة أشهر فقط على امتحانات الثانوية العامة.
وأعرب الطالب حسام، عن أمنيته فى أن يلتحق بكلية الطب، وأن يتخصص فى المستقبل ليصبح طبيبا للأطفال، معللا ذلك بالنماذج الطيبة التى سبق وعرفها منذ كان طفلا، قبل أن يؤكد على أن طموحه الأكبر أن يكون متفوقا على الدوام لإدخال البهجة والسرور دوما على قلوب أفراد أسرته.
من جانبه، قال الدكتور حسام النوبى، رئيس قسم الصحة النفسية بجامعة الأزهر فرع القاهرة، إن نجله عانى كثيرا حتى تفوق، قبل أن يبعث بمناشدة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وكذا وزير التعليم العالى، باستقباله ونجله للاستماع إلى رؤيته حول تطوير التعليم، خاصة وأنه سبق وتقدم بمشروع لتطوير التعليم فى مصر.
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