الأولى علمى علوم بالثانوية العامة: تنظيم الوقت سبب رئيسى فى نجاحى

جدة - نرمين السيد - فرحة عارمة وصلت منزل الطالبة فاطمة محمد عبداللطيف الطنطاوى، بالثانوية العامة شعبة علمى علوم، بمدرسة الثانوية بلقاس بنات، التابعة لمحافظة الدقهلية بعد حصولها على مجموع 404 درجات، وهى الأولى على مستوى الجمهورية.





وأكدت الطالبة أنها كانت تتابع انتيجة بشكل عادى ولكنها لم تتوقع أنها ستكون المركز الأول على مستوى الجمهورية، وتحصل على كل تلك الدرجات، موضحة أنها قررت تنظيم وقتها من البداية وهو السبب الرئيسى فى تفوقها.

كما أكدت أنها كانت تعانى من ضغط الامتحان مثل باقى الطلاب ولكنها قررت أن تكون من المتفوقين وستكون سعيدة بذلك.

كما أكدت أنها هدفها الالتحاق بكلية الطب وهدفها، أن تتخصص فى الأورام من أجل خدمة البشرية.

وعن تنظيمها للوقت قالت: "قررت تنظيم وقتى وبدأت بالمذاكرة لمدة 3 ساعات ثم إلى 10 ساعات يومياً".