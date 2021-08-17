الأولى علمى علوم بالثانوية العامة: تنظيم الوقت سبب رئيسى فى نجاحى

وأكدت الطالبة أنها كانت تتابع انتيجة بشكل عادى ولكنها لم تتوقع أنها ستكون المركز الأول على مستوى الجمهورية، وتحصل على كل تلك الدرجات، موضحة أنها قررت تنظيم وقتها من البداية وهو السبب الرئيسى فى تفوقها.
كما أكدت أنها كانت تعانى من ضغط الامتحان مثل باقى الطلاب ولكنها قررت أن تكون من المتفوقين وستكون سعيدة بذلك.
كما أكدت أنها هدفها الالتحاق بكلية الطب وهدفها، أن تتخصص فى الأورام من أجل خدمة البشرية.
وعن تنظيمها للوقت قالت: "قررت تنظيم وقتى وبدأت بالمذاكرة لمدة 3 ساعات ثم إلى 10 ساعات يومياً".
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