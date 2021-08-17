الثانى مكرر على الشعبة الرياضية : الفضل لوالدى ووالدتى

جدة - نرمين السيد - قال محمود أيمن محمد كمال السنطاوى، الطالب بمدرسة الشهيد الرائد محمد إبراهيم حسن الخولى الثانوية بنين بإدارة غرب طنطا التعليمية، والحاصل على المركز الثانى مكرر بشعبة الرياضيات على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، إن أهم العوامل التى ساعدت على تفوقه العلمى هو "الاستقرار الأسرى".





وأضاف أن والديه وأخواته وجدته ساعدوه وكانوا دائما يشجعونه على المذاكرة، وتمنى من الله أن يبارك فيهم ويطول عمرهم حتى يحقق أهدافه، وأوضح أنه يحب الالتحاق بكلية هندسة قسم حاسبات أو كلية الحاسبات. وتابع :"كانت مذاكرته متوازنة واستفدت كثيرًا من الإنترنت، فكنت أذاكر ما يقرب من 9 ساعات متقطعة"، ووجه محمود أيمن نصيحة لطلاب الثانوية العامة الجدد وهى :" أن رضا الله بالحفاظ على الصلاة ثم رضا الأم والأب أولًا"، كما طالبهم بتحديد هدفهم منذ البداية عن طريق اختيار الكلية التى يرغبون فى الالتحاق بها ثم يطورون أنفسهم، وتمنى الطالب أن يحصل على منحة فى كلية الحاسبات لأن هدفه فى المستقبل فى مجال "الكمبيوتر ساينس".

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