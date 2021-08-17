تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. حياة كريمة تتكفل بالأولى على دبلوم المدارس الفنية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة حياة، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم، فإنها ستتكفل بالطالبة ‏ندى حربى حسن محمد ابنة محافظة أسوان، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية‏ للتعليم والتدريب شعبة سكرتارية طبية بمجموع 99٪؜، وتعد من أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2021.





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