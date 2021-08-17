/645829/أشلاء-عالقة-أمريكا-تكشف-تفاصيل-جديدة-بشأن-المواطنين-الأفغان-الساقطين-من-طائرتها

اصدرت القوات الجوية الأمريكية، اليوم تقرير بشأن المواطنين الأفغان الذي تداولت صورهم في الأونة الأخيرة وهم عالقين في الطائرة حيث قالت أنه تم العثور على أشلاء بشرية لمواطنين أفغان عالقة في عجلات طائرة النقل العسكرية التي أقلعت من مطار كابول.

أشلاء عالقة.. أمريكا تكشف تفاصيل جديدة بشأن المواطنين الأفغان الساقطين من طائرتها

وبحسب ما زكرته وكالة رويترز للأنباء، أن القوات الأمريكية تفاجئت بوجود أشلاء بشرية عالقة في حجرة عجلات طائرة النقل العسكرية "سي-17"، التي أقلعت من مطار كابول، ويأتي ذلك بعد تدفق خلال الأيام الماضية، صور مروعة تظهر الألآف من الأشخاص المذعورين وهم يحاولون الفرار من البلاد.

الهروب من افغانستان

وتتتصاعد وتيرة الاحداث في افغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على العصمة كابول ويظهر ذاك بعد أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحشد ضخم يتدافع لركوب طائرة نقل أمريكية في مطار كابول، فيما أظهر فيديو آخر عشرات الأشخاص يحيطون بطائرة أمريكية وهي بصدد الإقلاع على مدرج مطار كابول.