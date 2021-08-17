بايرن ميونخ يتوج ببطولة كأس السوبر الألماني على حساب بروسيا دورتموند«فيديو»

/645828/بايرن-ميونخ-يتوج-ببطولة-كأس-السوبر-الألماني-على-حساب-بروسيا-دورتموندفيديو

توج فريق بايرن ميونخ ببطولة كأس السوبر الألماني لموسم 2021، على حساب بروسيا دورتموند، بعد تحقيق الفوز في المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب سيجنال أودونا بارك.

ويستعرض دوت الخليج نتيجة المباراة بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، في لقاء نهائي كأس ألمانيا.

ضرب البولندي بهدفين في شباك بروسيا دورتموند في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، الأول جاء في الدقيقة الـ 41 والثاني في الدقيقة الـ 49 من عمر اللقاء، وأكد الألماني توماس مولر بالهدف الثالث لفريقة في شباك بطل كأس ألمانيا للنسخة الاخيرة.

🎥| هدف ليفاندوفيسكي ضد دورتموند في النهائي .. ما تدري تمدح التحرك العظيم ولا الإنهاء.



- بإختصار هذا المهاجم ولا بلاش pic.twitter.com/p05TtVBsVV — جـواد (@lFr4nk) August 17, 2021

رد المخضرم ماركو رويس مهاجم فريق بروسيا دورتموند، على هدفين ليفاندوفيسكي، في الدقيقة الرابعة والستون من عمر المباراة، قبل أن يؤكد مولر على نتيجة المباراة.

شارك فريق بايرن ميونخ في المباراة كبطل للدوري الألماني الممتاز، لنسخة 2020 / 2021، وجاء بروسيا دورتموند في الجانب الأخر من المباراة كبطل كأس ألمانيا.