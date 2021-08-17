/645826/تصريحات-نارية-من-حسام-البدري-بعد-تحديد-مجموعة-مصر-في-إفريقيا

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، علي أن المجموعة التي وقع فيها منتخب الفراعنة، بجانب نيجيريا وغينيا بيساو والسودان متوازنة وليست سهلة نظرًا لتطور كل المنتخبات وامتلاكها مستويات وعناصر على أعلى مستوى.

ويرصد دوت الخليج تشكيل النادي الأهلي أمام طلائع الجيش:

وأضاف أنه لديه ثقة كبيرة في الله وفِي إمكانيات وقدرات لاعبيه بتخطي هذه المجموعة وتقديم مستويات طيبة ترضي طموحات الشعب والجماهير المصرية.

تصريحات حسام البدري

وقال إنه مع جهازه الفني يفكر في كل مرحلة علي حِدة وأنه حاليا لا يركز إلا في مشوار الفريق ببداية تصفيات كأس العالم لتحقيق التكليف الآخر بالصعود للنهائيات كما حقق التكليف الأول بالصعود لكأس الأمم الإفريقية".

وأضاف موضحاً: "أنه مع كل عناصر المنظومة بداية من رئيس الإتحاد المهندس أحمد مجاهد وأعضاء لجنته الثلاثية، ومروراً باللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي يحملون علي عاتقهم مسؤولية كبيرة في إرضاء الجماهير وتلبيه طموحاتهم بالتواجد في المحافل الدولية وخاصة كأس العالم والتي تعتبر وسام شرف لكل من يساهم في تحقيق هذا الإنجاز العظيم".

واختتم البدري مطالبًا الجميع بمواصلة دعم ومساندة المنتخب في تلك الفترة العصيبة والإستثنائية التي تمر بها الكرة المصرية.

ممثل مصر في قرعة كأس أمم إفريقيا

ومثل منتخب مصر في قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا، لاعب المنتخب السابق والأهلي محمد بركات، والتي تشارك بها 24 منتخب من مختلف بقاع القارة السمراء، وهي النسخة الثالثة والثلاثون من البطولة الأولى لكرة القدم في أفريقيا. ويستضيف المسابقة الكاميرون للمرة الثانية بعد أن نظم النهائيات في عام 1972.

ويتربع منتخب مصر في صدارة حصد بطولة كأس أمم إفريقيا، برصيد 7 نسخ من البطولة، ويلية المنتخب الكاميروني برصيد خمس نسخ، وفي المركز الثالث المنتخب الغاني برصيد 4 نسخ.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل ،استعداداً لمواجهة انجولا والجابون في منافسات الجولتين الاولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم خلال الأجندة الدولية المقبلة.

وشملت القائمة ٥ لاعبين هم:

محمد صلاح (ليفربول الانجليزي) أحمد حجازي (اتحاد جده السعودي) محمد النني ( أرسنال الانجليزي) احمد حسن كوكا ( اولمبياكوس اليوناني) مصطفي محمد (جالطة سراي التركي)