الشباب والرياضة تستعد لاطلاق الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة لمبادرة "دراجتك..صحتك" 

/645646/الشباب-والرياضة-تستعد-لاطلاق-الدفعة-الثالثة-من-المرحلة-الثالثة-لمبادرة-دراجتكصحتك

أنهت وزارة الشباب والرياضة كافة الاستعدادات الخاصة بإطلاق الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة الخاصة بمبادرة دراجتك صحتك تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اطلاق الدفعة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك

مبادرة دراجتك صحتك

وتتضمن الدفعة طرح إجمالى عدد ٣٢٠٠ دراجة بواقع ( ٢٠٠٠ دراجة جبلي ، ٦٠٠ دراجة هجين ، ٤٠٠ دراجة للفتيات ، ٢٠٠ دراجة كهربائية ) . تهدف المبادرة الي تشجيع المواطنين علي ممارسة الرياضة من خلال ركوب الدراجات من خلال تقديم ٤ انواع من الدراجات بسعر أقل من سعر السوق بنسبة ٣٠ % علي الاقل.

الدراجات الكهربائية

كما تم اضافة الدراجة الخاصة بالفتيات وذلك نظرا لأقبال الفتيات والسيدات لأقتناء دراجة وزارة الشباب والرياضة خلال المراحل السابقة، فضلا عن اضافة عدد من الدراجات الكهربائية التي تساعد الراكب علي قطع مسافات كبيرة بالدراجة بأقل مجهود من خلال الاعتماد علي البطارية " ويقدم بنك مصر تسهيلات في السداد للراغبين في شراء الدراجة الكهربائية".

يتم إتاحة الدراجات علي "بوابة مصر للشباب والرياضة " باسبقية الدفع من خلال شركة فورى ، مع إمكانية شحن الدراجات لجميع أنحاء الجمهورية .

وترحب وزارة الشباب والرياضة بكافة الطلبات من الهيئات والمؤسسات علي مستوى الجمهورية بهدف نشر ثقافة ركوب الدراجات والاعتماد علي الدراجة كويسة آمنة للانتقال فضلا عن فوائدها البدنية والصحية والبيئية.