/645645/رضا-شحاتة-يعلن-تشكيل-الجونة-لمواجهة-بيراميدز-بالدوري

أعلن رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بفريق الجونة عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة بيراميدز ، علي ستاد خالد بشارة بمدينة الجونة، وذلك في السابعة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة ال 31 من عمر بطولةالدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

ويحتل الفريق الساحلي المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، بينما يحتل الضيف فريق بيراميدز المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت علي استاد الدفاع الجوي في الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري، حيث أحرز أسامة جلال هدف بيراميدز قبل ان يتمكن عمر السعيد من تعديل النتيجة بهدف آخر.

تشكيل بيراميدز أمام الجونة:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

في خط الدفاع: أحمد فتحي – علي جبر – أحمد سامي – محمد سامي

في خط الوسط: عمر جابر – إسلام عيسى – إيريك تراوري

في خط الهجوم: محمود صابر – إبراهيم عادل

موقف بيراميدز في الدوري

يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 43 نقطة من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 9 انتصارات، وتعادل في 16 مباراة، وخسر في 5 مباريات، نجح في تسجيل 42 هدف، في حين تلقت شباكة 36 هدف في هذا الموسم.

ويحتل الجونة المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه 33 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 42 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

نتيجة مباراة بيراميدز والمصري

حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على فريق بيراميدز ، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الجولة الثلاثون من منافسات الدوري الممتاز، على ملعب الأسكندرية.

نجح إسلام عطية لاعب فريق المصري البورسعيدي بإحراز الهدف الأول في المباراة والوحيد في الشوط الأول في شباك بيراميدز، في الدقيقة التاسعة والثلاثون من عمر المباراة، من خلال عمر كمال أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها إسلام عطية برأسية قوية من أمام المرمى لم يستطع الحارس مهدي سليمان التعامل معها لتمر داخل المرمى.

واصل فريق بيراميدز في محاولات عديدة في تسجيل هدف في الشوط الاوول قبل نهايته، بعد هدف عطية ولكن دفاعات المصري نجحت في توقف سيل هجمات الفريق السماوي.