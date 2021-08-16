/645643/بدون-إكرامي-والسعيد-وصبحي-تشكيل-بيراميدز-أمام-الجونة-بالدوري

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز، عن تشكيل الفريق أمام الجونة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز، والتي تنطلق بعد لحظات في السابعة مساء.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل بيراميدز أمام الجونة.

تشكيل بيراميدز أمام الجونة:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

في خط الدفاع: أحمد فتحي – علي جبر – أحمد سامي – محمد سامي

في خط الوسط: عمر جابر – إسلام عيسى – إيريك تراوري

في خط الهجوم: محمود صابر – إبراهيم عادل

موقف بيراميدز في الدوري

يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 43 نقطة من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 9 انتصارات، وتعادل في 16 مباراة، وخسر في 5 مباريات، نجح في تسجيل 42 هدف، في حين تلقت شباكة 36 هدف في هذا الموسم.

ويحتل الجونة المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه 33 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 42 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

نتيجة مباراة بيراميدز والمصري

حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على فريق بيراميدز ، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الجولة الثلاثون من منافسات الدوري الممتاز، على ملعب الأسكندرية.

نجح إسلام عطية لاعب فريق المصري البورسعيدي بإحراز الهدف الأول في المباراة والوحيد في الشوط الأول في شباك بيراميدز، في الدقيقة التاسعة والثلاثون من عمر المباراة، من خلال عمر كمال أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها إسلام عطية برأسية قوية من أمام المرمى لم يستطع الحارس مهدي سليمان التعامل معها لتمر داخل المرمى.

واصل فريق بيراميدز في محاولات عديدة في تسجيل هدف في الشوط الاوول قبل نهايته، بعد هدف عطية ولكن دفاعات المصري نجحت في توقف سيل هجمات الفريق السماوي.