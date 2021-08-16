/645642/تنس-الطاولة-بالزمالك-يطير-للأردن-للمشاركة-في-البطولة-العربية

تتوجه بعثة فريق تنس الطاولة بنادي الزمالك اليوم الإثنين إلى دولة الأردن للمشاركة في البطولة العربية للأندية.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة كل من، أحمد علي صالح وكريم العراقي ومحمود أشرف حلمي والمحترف البرازيلي جوستافو توسيبو.

وتستمر فعاليات البطولة لمدة أسبوع منافسات” فردي – فرق “.

ويقود الجهاز الفني كل من، أحمد حلمي مديرا للجهاز وأشرف محروس مدربا للفريق.

الفريق الاول لكرة القدم

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من قائمة الفريق التي ستخوض لقاء وادي دجلة المقرر له في التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري، تدريباتهم عصر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر نادي الزمالك.

وكان الزمالك قد انتظم في معسكر مغلق بالأمس استعدادا للقاء المقبل أمام دجلة.

وسيخوض الفريق تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز، برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة.

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك مع وادى دجلة، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، بالجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز لاستاد الدفاع الجوي بدلا من إقامتها باستاد القاهرة.

أرقام دفاعات الزمالك

كما خرج الزمالك بأكبر عدد من المباريات بشباك نظيفة بواقع 15 مباراة بفارق 4 مباريات عن أقرب منافسيه وهما الأهلي والمصري البورسعيدي ولكل منهما 11 مباراة بشباك نظيفة.

وكان لخط الدفاع وحراس العرين الأبيض كلمة السر في قيادة الزمالك لاعتلاء صدارة جدول الدوري الممتاز حتى هذه اللحظة.

قائمة الزمالك أمام وادي دجلة

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، حازم إمام وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

حقق نادي الزمالك الفوز على الإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الأسبوع الثلاثون يجمع بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز، على ملعب الإسماعيلية، عن طريق إمام عاشور وسيف الدين الجزيري.

نجح الزمالك في تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة السابعة والخمسون من عمر المباراة، عن طريق إمام عاشور سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكن غالطت الحارس محمد فوزي بعد أن حاول مروان الصحراوي تشتيتها لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.