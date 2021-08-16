تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل تدريب الأعضاء الجدد«صور »

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دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة التدريب والتطوير بتنسيقية شباب الأحزاب

البرنامج التدريبي

وشهد هذا الأسبوع، تدريبات المهارات الشخصية التي تعد جزءا من البرنامج التدريبي الشامل للأعضاء الجدد، حيث تتكامل فيه المهارات السياسية، والشخصية، والإدارية، والبحثية، لتحقيق أعلى استفادة للمتدربين.

الكوادر السياسية

وتنوعت الموضوعات لتشمل عددا من المهارات الشخصية اللازمة لإعداد كوادر سياسية. وبدأ اليوم الأول النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، بتدريب عن "فن صناعة واتخاذ القرار" والكابتن أحمد مشعل عضو التنسيقية، في محور إدارة الأزمات.

البروتوكول ومهارات التنظيم

وشارك النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ في اليوم التالي بتدريب بعنوان "البروتوكول ومهارات التنظيم"، كما قدمت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب تدريبا بعنوان "مهارات التفاوض" وقدم الكابتن محمد الصعيدي عضو التنسيقية تدريباً بعنوان "مهارة إدارة الوقت".

واختتمت تدريبات الأسبوع بمشاركة مصطفي كريم عضو التنسيقية، بتدريب عن "الذكاء الاجتماعي"، والنائب علاء الدين مصطفي عضو مجلس الشيوخ بتدريب بعنوان "فن التواصل" وأحمد السيد يحيي عضو التنسيقية بتدريب بعنوان "الثقة بالنفس". وتتقدم لجنة التدريب والتطوير بالشكر للزملاء في لجنة التنظيم بالتنسيقية، على دعمهم المستمر في تنظيم العملية التدريبية.