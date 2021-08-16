الرئيس السيسي يؤكد اهتمام مصر بجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية 

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة المثمرة التى تربطها بدولة اليابان الصديقة ذات الحضارة والقيم العريقة، مؤكدًا اهتمام مصر وحرصها على تطوير التعاون الثنائى بين البلدين نحو آفاق أرحب من العمل المشترك فى العديد من المجالات، خاصةً تلك التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية استغلالًا للفرص الاستثمارية العريضة والمتوفرة حاليًا فى مصر فى مختلف القطاعات، أخذًا فى الاعتبار ما تتمتع به الشركات اليابانية فى مصر من سمعة طيبة، وخبرة تكنولوجية وجودة صناعية متقدمة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "توشيميتسو موتيجي"، وزير خارجية اليابان، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وكذلك السفير ماساكى نوكى، السفير اليابانى بالقاهرة".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة المسئول اليابانى للقاهرة، طالبًا نقل تحياته إلى "يوشيهيدى سوجا"، رئيس الوزراء اليابانى، ومتقدمًا بالتهنئة للشعب اليابانى الصديق على نجاح طوكيو فى استضافة دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة.