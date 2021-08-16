 السيسي يهنئ الشعب اليابانى على نجاح طوكيو فى استضافة الأولمبياد 

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة للشعب الياباني الصديق على نجاح طوكيو في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "توشيميتسو موتيجي"، وزير خارجية اليابان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وكذلك السفير ماساكي نوكي، السفير الياباني بالقاهرة".

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