الان أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2021، جاهزة لإعلانها غدا الثلاثاء، موضحة أنه تم تجميع النتائج وتحديد الأوائل، إضافة إلى تجهيز الشكل النهائى لعرض نتائج الطلاب ليعرف كل منهم مستواه على المستوى العام بجانب ترتيبه فى المواد الدراسية مع إعداد شرائح المجاميع، لافتة إلى أن النسبة العامة للنجاح قريبة من السنوات الماضية.

تنشر جريدة "الصباح العربى" رابط مباشر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يمكنك التسجيل الآن للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 فور اعتمادها من الوزير الدكتور طارق شوقي والإعلان عنها رسميا، حيث يمكنك التسجيل الآن من خلال الرابط المباشر رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 رسمياً .. برقم الجلوس والاسم نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الرابط الرسمي ومشاهدة مؤتمر وزير التربية والتعليم مباشر.

ويتردد في أذهان المواطنين والطلاب سؤال حول موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء ماراثون الامتحانات، ينتظرون النتيجة في تلك الأيام.

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