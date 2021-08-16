صور.. افتتاح الدورة الـ 16 لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، الدورة السادسة عشر من معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، اليوم الاثنين، والمستمر خلال الفترة من 16 إلى 30 أغسطس الجارى، ويقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب.





حضر الافتتاح كل من محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية للكتاب، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وممثل الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وسعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب.

وأكد الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، أن معرض الكتاب هو نافذة من النوافذ التى تطل بها المكتبة على المجتمع الثقافى، حيث يشهد إقبال كبير من جميع الفئات العمرية لمتابعة كل جديد تقدمه دور النشر.

وأوضح الفقى، أن المكتبة فضلت تنظيم المعرض وفقًا للحد الأدنى المتاح لعدد الحضور بدلاً من توقفه بسبب انتشار جائحة كورونا، أسوة بما فعلته الهيئة المصرية العامة للكتاب التى حرصت على تنظيم معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وقال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية للكتاب، إن معرض المكتبة من أهم بؤر التعاون بين المكتبة والدولة المصرية التى باتت تهتم بالكتاب كونه ركن أساسى فى الثقافة، لكسر حاجز مقولة "الشعب لا يقرأ"، مشيرًا إلى تقرير نشرته جريدة "الاندبندنت" حول القرائية وجاءت مصر فى المركز الخامس على مستوى العالم، بمعدل قراءة 750 مليون ساعة كل أسبوع.

وأكد "الحاج على" إن مكتبة الإسكندرية هى المؤسسة الدولية الأهم فى مصر التى تهتم بالثقافة، ويعد معرضها من أهم الجهات التى تبث هذه الروح فى الشباب، حتى أصبح الحدث الثقافى الأهم فى الإسكندرية، مشيدًا باستمراره لسنوات طويلة، متمنيًا أن يتحول إلى معرض دولى.

ومن جانبه، أوضح سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، حرص الاتحاد على المشاركة السنوية منذ أول دوره لتنظيمه، قائلا : أن مكتبة الإسكندرية مؤسسة يفخر بها الجميع وترعى الثقافة بكل أشكالها، كما أنها توفر كافة ظروف لإنجاح المعرض، عارضًا فكرة لتخصيص شارع فى كل عواصم المحافظات لإقامة مكتبات.

وأكد عبده أن صناعة النشر تمر بأسوأ ظروف فى تاريخها المعاصر، إذ توقف أكثر 35% من الناشرين بسبب جائحة كورونا، والتى أظهرت الكثير من العورات فى صناعة النشر، مما يتطلب بذل الكثير من الجهد لإنقاذها، فالكتاب هو الأبقى والأطول عمرًا من وسائل القوى الناعمة.