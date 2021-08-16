شيخ الأزهر: خالص العزاء للشعب اللبنانى الشقيق فى ضحايا انفجار عكار

جدة - نرمين السيد - وكتب الدكتور أحمد الطيب، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "خالص العزاء للشعب اللبنانى الشقيق فى ضحايا انفجار عكار". وتابع: "ندعو الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يقى أهل لبنان شر هذه المصائب، وأن ينعم على هذا البلد العربى الشقيق بالأمن والوحدة والاستقرار".

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